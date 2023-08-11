"Ремдизель" представит беспилотные бронеавтомобили

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Бронеавтомобили "Зубило" и "Титан" презентуют на форуме "Армия-2023". Как сообщает пресс-служба АО "Ремдизель", первый БПЛА будет предназначен для штурмовых групп, а второй — для сил спецназначения.

Фото: life.ru

"В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры: бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило".

Представители корпорации поделились возможностями двух транспортов:

"Зубило" будет перевозить грузы, боеприпасы, а также транспортировать раненых и заряжать квадрокоптеры вместе с радиостанциями;

"Титан" предназначен для защиты спецназа, десантников и разведчиков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу потребовал увеличить темп производства.

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