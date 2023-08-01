МЧС: в Забайкальском крае 1 и 2 августа ожидается сильная жара выше +35 градусов

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Жителей Забайкальского края предупредили о сильной жаре 1 и 2 августа. Столбик термометра поднимется до +35 и выше градусов.

Фото: pixabay.com

Как сообщили в региональном МЧС, такая погода установится в южных и юго-восточных районах края. Отмечается, что в сильную жару важно помнить о правилах пожарной безопасности. У некоторых людей на фоне аномальных погодных условий могут обостриться проблемы со здоровьем, уточнили в пресс-службе ведомства.

Спасатели посоветовали жителям Забайкальского края быть осторожными во время отдыха на воде.

Кроме того, в МЧС не исключили, что из-за жары в регионе погибнут некоторые сельскохозяйственные культуры.

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