Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдёт с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).
Ведущие передачи уточняют, что международная встреча пройдет по телемосту.
"Но сам факт общения лидеров этих стран привлекает особое внимание всего мира и ревность Запада".
Напомним, что в скором времени лидер России намерен провести совещание с правительством и с членами Совета безопасности. Тема собрания пока не разглашается.
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