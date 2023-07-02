Путин подтвердил своё участие в саммите ШОС

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия

Предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдёт с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Ведущие передачи уточняют, что международная встреча пройдет по телемосту.

"Но сам факт общения лидеров этих стран привлекает особое внимание всего мира и ревность Запада".

Напомним, что в скором времени лидер России намерен провести совещание с правительством и с членами Совета безопасности. Тема собрания пока не разглашается.

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