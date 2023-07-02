Минобороны: ВС РФ пресекли деятельности двух украинских ДРГ за сутки

0:38 Your browser does not support the audio element. Россия

Попытки украинских диверсантов провернуть активную деятельность на территории России были пресечены военными РФ. По информации Министерства обороны страны известно, что за минувшие сутки было ликвидировано две группировки в районе населённого пункта Кузьмино в ДНР и на Времевском выступе.

"На Времевском выступе в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа".

Ранее МО подтвердило сведения о полном уничтожении украинских войск, которые расположились в районе Антоновского моста.

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