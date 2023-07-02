Попытки украинских диверсантов провернуть активную деятельность на территории России были пресечены военными РФ. По информации Министерства обороны страны известно, что за минувшие сутки было ликвидировано две группировки в районе населённого пункта Кузьмино в ДНР и на Времевском выступе.
"На Времевском выступе в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа".
Ранее МО подтвердило сведения о полном уничтожении украинских войск, которые расположились в районе Антоновского моста.
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