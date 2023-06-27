Минфин против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России

0:48 Your browser does not support the audio element. Россия

Предложенный ранее закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя в России со стороны Минздрава был отклонен Министерством финансов. Как комментирует статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, в этом вопросе необходимо отталкиваться от Конституции РФ.

"По ней человек считается взрослым и в полном объеме приобретает права, свободы и обязанности по достижению 18-летнего возраста. Такой же принцип должен быть соблюден и в этом вопросе".

Отметим, что в 2022 году Министерство здравоохранения привело статистику, в которой, по словам первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, не наблюдается снижение потребления алкоголя.

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