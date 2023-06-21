Рогов: Каховское водохранилище превратилось в Каховскую пустыню

0:56 Your browser does not support the audio element. Россия

Разрушение дамбы Каховской ГЭС, к которому привели постоянные обстрелы гидротехнического сооружения украинскими войсками, стало причиной катастрофического обмеления Днепра.

Фото: https://t.me/vrogov/10437

Несмотря на то что резервуары, из которых берётся вода для охлаждения реакторов Запорожской АЭС, пока заполнены, ситуация может измениться, предупредил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Случилось то, о чём я ранее и предупреждал — Каховское водохранилище попросту исчезло. А вместо него возникает Каховская пустыня", — написал он в своём Telegram-канале.

В подтверждение своих слов Рогов приложил спутниковый снимок, где отчётливо видно, что ширина реки возле пруда-охладителя атомной станции уменьшилась более чем в 10 раз.

Ранее россиян предупредили об угрозе вспышки холеры в стране из-за подрыва Каховской ГЭС.

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