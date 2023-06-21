Разрушение дамбы Каховской ГЭС, к которому привели постоянные обстрелы гидротехнического сооружения украинскими войсками, стало причиной катастрофического обмеления Днепра.
Несмотря на то что резервуары, из которых берётся вода для охлаждения реакторов Запорожской АЭС, пока заполнены, ситуация может измениться, предупредил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Случилось то, о чём я ранее и предупреждал — Каховское водохранилище попросту исчезло. А вместо него возникает Каховская пустыня", — написал он в своём Telegram-канале.
В подтверждение своих слов Рогов приложил спутниковый снимок, где отчётливо видно, что ширина реки возле пруда-охладителя атомной станции уменьшилась более чем в 10 раз.
Ранее россиян предупредили об угрозе вспышки холеры в стране из-за подрыва Каховской ГЭС.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.