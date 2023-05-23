Замначальника ГИБДД по Красноярскому краю обвиняется в злоупотреблении полномочиями

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Журналисты запечатлели дом заместителя начальника Госавтоинспекции по Красноярскому краю Руслана Семирозума. Об этом сообщает prmira. ru.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отмечается, что он заставлял своих подчиненных принимать участие в его строительстве. Объект располагается в микрорайоне Таймыр по улице Ламской.

В связи с этим, в отношении Семирозума было возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление полномочиями.

По версии прокуратуры, обвиняемый заставил четырех своих подчиненных возводить ему дом, кроме того, для этих целей использовалось пять единиц служебной техники. Ущерб составил 370 тыс. рублей.

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