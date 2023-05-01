Российским поварам стали предлагать более высокие зарплаты

0:58 Your browser does not support the audio element. Россия

В первом квартале 2023 года средняя зарплата на отечественном рынке труда среди наиболее востребованных специалистов больше всего выросли у поваров и пекарей. Об этом говорят данные рекрутингового сервиса "Работа.ру".

Наиболее сильный рост средних зарплатных предложений был зарегистрирован у поваров и пекарей, у которых возможный доход за год вырос в среднем на 23% и составил 49 тыс. рублей. В то время как в январе-марте 2022 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 40 тыс. рублей.

Токари также показали значительный рост. Средние работодателей в этой сфере выросли на 22% до 87 тыс. рублей в первом квартале 2023 года, по сравнению с 71 тыс. рублей в прошлом году, передает "РБК".

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