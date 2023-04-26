Бесовские технологии: РПЦ призвала запретить искусственный интеллект

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Иерей Федор Лукьянов призвал к запрету использования человеческих лиц и голосов в технологиях искусственного интеллекта.

Лукьянов выразил мнение о необходимости установления запрета на антропоморфизацию программ, технологий и роботов, то есть на передачу человеческих образов и свойств на неодушевленные объекты.

По его словам, следует закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет информировать человека о том, что он взаимодействует с искусственным интеллектом.

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