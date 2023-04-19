Аксёнов заявил, что присоединение Крыма к Российской империи принесло мир

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

По мнению главы Крыма Сергея Аксёнова, присоединение полуострова к Российской империи принесло этому региону безопасность, мир и процветание. Даже сегодня крымчане восхищаются гением императрицы Екатерины II.

240 лет назад полуостров Крым вошёл в состав Российской империи. Эту круглую дату в регионе отмечают, про неё не забыл и глава республики Сергей Аксёнов. В своём Telegram-канале он отметил, что присоединение Крыма к России стало благом для его жителей.

"Сегодня мы отмечаем всероссийскую памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, — отметил Аксёнов. — Став частью великого государства, древняя Таврида расцвела. Россия принесла на крымскую землю мир, безопасность и развитие".

Он также подчеркнул, что Екатерина II в своём историческом манифесте предвидела будущее на сотни лет вперёд. Она обладала мужеством и государством талантом, как и её сподвижники.

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Присоединение Крыма – лучшее, что сделала Россия"