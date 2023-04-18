Патриарх Кирилл: никаких приказов президент Путин мне никогда не отдавал и не отдаст

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Владимир Путин никогда не отдавал и вряд ли когда-нибудь отдаст ему приказы. Для этого он слишком воцерковлённый человек.

О чём бы ни думали и чего бы ни говорили противники особых отношений между РПЦ и руководством России, президент Владимир Путин никогда ничего не требовал от патриарха Кирилла в приказном порядке. Об этом рассказал в одной из проповедей сам предстоятель Русской православной церкви.

"Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят, что вот — там патриарх, что называется, по приказу президента действует, — поведал Кирилл. — Пред Богом говорю вам: никаких приказов никогда президент патриарху не отдавал, не отдаёт, и я уверен — как верующий воцерковлённый человек отдавать не будет".

Он также отметил, что сегодня в стране наблюдается "симфония светской и церковной власти", о которой мечтали ещё в Византии, но не сумели реализовать из-за слишком больших амбиций императоров. Они считали себя настоящими главами церкви и пытались ею управлять.

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