Патриарх Кирилл затронул тему СВО на Украине в пасхальном послании

0:40 Your browser does not support the audio element. Религия

В своём послании, направленном к верующим в честь празднования Пасхи в этом году, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо подчеркнул важность решения конфликта на Украине и строительства справедливого мира.

По его словам, каждый христианин не может оставаться безучастным к страданиям и лишениям наших братьев и сестёр, находящихся в зоне военных действий.

"Именно поэтому мы обращаемся к богу с молитвами, чтобы он исцелил физические и духовные раны, утешил всех, кто страдает, и даровал прочный и справедливый мир всем братским народам", — говорится в тексте послания на сайте РПЦ.

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