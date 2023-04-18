В Минцифры заявили, что пока не планируют блокировать "Википедию"

0:57 Your browser does not support the audio element. Россия

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство пока не вынашивает планов по блокировке "Википедии". Ранее об этом просили в СПЧ.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев 4 апреля заявил, что "Википедия" публикует очень много материалов с "искажениями политических и исторических фактов". В этой связи он предложил её в России заблокировать, разработав перед этим отечественную альтернативу.

По словам Фадеева, "Википедия" удобна для получения справок, но в ней много искажений. Однако глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что "Википедию" блокировать в России пока не собираются.

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Википедию ждёт запрет в России?