Песков про электронные повестки: служить в армии призывники должны по Конституции

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия

Вызвавший широкий резонанс в обществе законопроект об электронных повестках создан для того, чтобы избавить военкоматы от бардака. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

11 апреля Государственная Дума сразу во втором и третьем чтении в течение часа приняла законопроект об электронных повестках. Он приравнял отправленные в электронном виде повестки к бумажным, а также легализовал создание электронного реестра призывников. В соответствии с этим законом, уклонившиеся от электронных повесток призывники могут столкнуться с ограничениями, включая выезд из страны, сделки с недвижимостью и управление транспортными средствами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данный законопроект.

"Когда началась СВО, мы увидели, что местами у нас бардак в военкоматах, — заявил Песков. — Нужно отдавать отчёт в том, что речь идёт о том, что мы должны упорядочить систему учёта и призыва. В армии должны служить призывники по Конституции. Это конституционная обязанность граждан. Законопроект призван этот бардак: а) исправить б) сделать современным и удобным для граждан".

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в связи с принятием законопроекта призвал находящихся за рубежом россиян поскорее вернуться и отдать Родине долг в виде прохождения срочной службы в армии.

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