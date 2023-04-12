Решение об отмене парада 9 мая в Севастополе пока не принято — губернатор Развожаев

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, окончательное решение об отмене военного парада 9 мая пока не принято. В остальных городах Крыма он точно не состоится.

Глава региона Сергей Аксёнов ранее заявил о том, что органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение об отказе от проведения праздничных демонстраций 1 мая, шествий "Бессмертного полка" и военного парада 9 мая. Однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев это опроверг.

В своём Telegram-канале Развожаев отметил, что в настоящий момент проводит консультации с Минобороны. В Севастополе решение о проведении парада принимает военное ведомство. По словам Развожаева, данное решение всегда обусловлено соображениями безопасности.

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