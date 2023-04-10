Пресс-секретарь российского президента заявил, что отменять Парад Победы в Москве в этом году никто не собирается. Однако меры безопасности будут усилены.
Дмитрий Песков сообщил ТАСС о том, что Парад Победы на Красной Площади в Москве готовится, он планируется к проведению. Что касается принятия решения о проведении этих парадов в других российских регионах, то это относится к прерогативе местных губернаторов.
При этом Песков подчеркнул, что при проведении парада уже принимаются и ещё будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности. Этот комментарий последовал после решения властей сразу двух российских регионов отказаться от традиционного Парада Победа именно из соображений безопасности.
К настоящему времени уже установлено, что этот парад не состоится в Курской и Белгородской областях, расположенных рядом с Украиной.
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