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Mash: в Курской области посадили очередной украинский беспилотник-шпион

Россия

Принадлежащий ВСУ беспилотник "Лелека 100" был замечен и посажен в Курской области. Он занимался сбором разведывательной информации.

Mash: в Курской области посадили очередной украинский беспилотник-шпион

Российским военнослужащим удалось на территории Курской области засечь в небе беспилотник ВСУ "Лелека 100", а затем и посадить его. Он был оборудован для сбора информации о позициях российской техники, чтобы на основе этих данных в будущем вести миномётные обстрелы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящий момент специалисты уже приступили к детальному изучению этого беспилотника, который при посадке не пострадал. Ранее член главного военного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказывал, что военные инженеры получили прототип модифицированного украинского беспилотника на основе "Лелека 100".

ВСУ активно пользуются такими летательными средствами, поэтому российскими специалистам крайне важно тщательно их изучать, чтобы установить все характеристики и их потенциал.

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Аналитик: России не хватает боевых беспилотников
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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