Сын новосибирского депутата взыскал с члена Заксобрания региона 58 млн рублей

Юрий Лаптев, сын новосибирского депутата Владимира Лаптева, обратился в суд с иском к депутату Заксобрания Юрию Кошкину.

Он заявил, что парламентарий задолжал семье Лаптевых 45 млн рублей, но с учётом просрочки и судебных издержек потребовал у Кошкина вернуть 57,5 млн рублей.

После проведённой финансовой экспертизы суд согласился удовлетворить требование, и теперь член Заксобрания Новосибирской области обязан вернуть сумму долга с процентами, пишет издание atas.info. Иск самого депутата областного парламента о признании договора займа недействительным суд оставил без внимания.

Автор материала напоминают, что отец истца Владимир Лаптев сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению во взятке.

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