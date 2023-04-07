Юрий Лаптев, сын новосибирского депутата Владимира Лаптева, обратился в суд с иском к депутату Заксобрания Юрию Кошкину.
Он заявил, что парламентарий задолжал семье Лаптевых 45 млн рублей, но с учётом просрочки и судебных издержек потребовал у Кошкина вернуть 57,5 млн рублей.
После проведённой финансовой экспертизы суд согласился удовлетворить требование, и теперь член Заксобрания Новосибирской области обязан вернуть сумму долга с процентами, пишет издание atas.info. Иск самого депутата областного парламента о признании договора займа недействительным суд оставил без внимания.
Автор материала напоминают, что отец истца Владимир Лаптев сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению во взятке.
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