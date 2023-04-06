В середине апреля в России полноценно заработает "белорусская IKEA"

1:08 Your browser does not support the audio element. Россия

Первый мебельный мегармаркет Swed House, являющийся аналогом IKEA, заработает в Москве уже через 9 дней. Его открытие запланировано на 15 апреля.

Пресс-служба ТРЦ "Щелковский" в Москве сообщила, что 15 апреля здесь открывается первый магазин Swed House, который называют "белорусским аналогом шведского мебельного гиганта IKEA". Здесь будут продаваться как товары под собственным брендом, так и аналоги шведских изделий.

Swed House будет занимать приблизительно столько же площади в ТРЦ, сколько приходилось на магазины сети IKEA, полностью покинувшие российский рынок. На этом пространстве представят не только мебель, но аксессуары для неё, текстиль и даже популярные игрушки.

Ранее председатель Союза торговых центров России Булат Шакиров говорил СМИ, что белорусский аналог IKEA только в Москве может в 2023 году открыть десять магазинов. А по всей России в планы Swed House входит открытие до 50 торговых точек.

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