Госдуме остался один шаг до принятия закона о повышении НДС

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость. Чтобы закон официально был принят, остается еще один, последний шаг, который по большому счету уже представляется формальностью — принять закон в третьем чтении.
Так, согласно законопроекту, с января 2019 года размер налога вырастет до 20 %. Напомним, что на сегодняшний день размер налога составляет 18 %.
Стоит отметить, что законопроект продлевает действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым до 2025 года. Точно такой же размер налога устанавливается и при перелетах в Севастополь, на Дальний Восток и в Калининградскую область.
В новом законопроекте обговорен также размер взноса и на обязательное пенсионное страхование. Он, как и прежде, останется 22 %.
Для некоммерческих и благотворительных организаций законопроект предусматривает действие пониженных тарифов на обязательное пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев. Все данные тарифы также продлены до 2025 года.
Налог на добавленную стоимость, или НДС, относится к так называемым косвенным налогам — налогам, что устанавливаются в виде надбавки к цене или услуге.
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