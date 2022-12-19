Омичи больше пяти лет добивались наказания для шумных соседей

Жильцы одного из омских домов больше пяти лет добивались наказания для своих соседей, которые постоянно шумели и распивали спиртное. Об этом пишет gorod55.ru.

По информации издания, омичи обратились с коллективной жалобой к уполномоченному по правам человека Ирине Касьяновой. Они сообщили, что уже давно засыпают под крики и звуки драк. Как пояснили жители дома, шум регулярно раздаётся из квартиры, которую снимает женщина вместе с подругой и её ребёнком. Их возмутило то, что полицейские стали игнорировать проблемную ситуацию.

В итоге с матерью несовершеннолетнего была проведена профилактическая беседа. Обоих женщин поставили на учёт в полицию.

Они привлечены к административному наказанию за нарушение тишины в тёмное время суток и употребление спиртных напитков в общественных местах.

Омичам посоветовали пытаться мирно урегулировать все проблемы во взаимоотношениях с соседями. Если они отказываются идти на контакт, следует вызывать оперативников.