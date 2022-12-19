Жильцы одного из омских домов больше пяти лет добивались наказания для своих соседей, которые постоянно шумели и распивали спиртное. Об этом пишет gorod55.ru.
По информации издания, омичи обратились с коллективной жалобой к уполномоченному по правам человека Ирине Касьяновой. Они сообщили, что уже давно засыпают под крики и звуки драк. Как пояснили жители дома, шум регулярно раздаётся из квартиры, которую снимает женщина вместе с подругой и её ребёнком. Их возмутило то, что полицейские стали игнорировать проблемную ситуацию.
В итоге с матерью несовершеннолетнего была проведена профилактическая беседа. Обоих женщин поставили на учёт в полицию.
Они привлечены к административному наказанию за нарушение тишины в тёмное время суток и употребление спиртных напитков в общественных местах.
Омичам посоветовали пытаться мирно урегулировать все проблемы во взаимоотношениях с соседями. Если они отказываются идти на контакт, следует вызывать оперативников.
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