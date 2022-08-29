Девятилетнюю девочку изнасиловали рядом с жилыми домами. Об этом рассказали местные журналисты.
По данным СМИ, мужчина напал на ребёнка на пустыре между посёлками Новоомский и Сельхозтехникум. Возле этой территории расположены садовые участки, отметили в издании.
"Пока мы находились на месте, мимо нас проехало три автомобиля и прошло несколько человек. На балке присутствуют рыбаки", — подчеркнули журналисты gorod55.ru.
Ранее сообщалось, что школьницу изнасиловали в воскресенье, 28 августа, вечером. По информации СМИ, жертва находится в реанимации. Правоохранители завели уголовное дело.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.