Возле жилых домов в пригороде Омска изнасиловали девятилетнюю школьницу

Девятилетнюю девочку изнасиловали рядом с жилыми домами. Об этом рассказали местные журналисты.

По данным СМИ, мужчина напал на ребёнка на пустыре между посёлками Новоомский и Сельхозтехникум. Возле этой территории расположены садовые участки, отметили в издании.

"Пока мы находились на месте, мимо нас проехало три автомобиля и прошло несколько человек. На балке присутствуют рыбаки", — подчеркнули журналисты gorod55.ru.

Ранее сообщалось, что школьницу изнасиловали в воскресенье, 28 августа, вечером. По информации СМИ, жертва находится в реанимации. Правоохранители завели уголовное дело.