Зоолог: версия депутата о вине США в гибели нерп в Каспии не лишена оснований

Надзорным органам стоит тщательно проверить версию гибели тюленей в Каспийском море, которую выдвинул депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев, уверен зоолог Вячеслав Алексеев.

Ранее парламентарий предположил, что в гибели нерп могут быть виновны биолаборатории Соединённых Штатов.

"По нынешним политическим временам органы государственного надзора должны проявлять бдительность и подозрительность. Ситуацию стоило бы разобрать очень придирчиво, въедливо и досконально, а не "на отвали", — заявил глава Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в интервью изданию Газета. Ru.

На дагестанском побережье Каспийского моря некоторое время назад было обнаружено 2,5 тысячи туш тюленей. По утверждению местных властей, нерпы погибли из-за "естественных природных факторов".

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