Специалисты уверены, что ООО "Петербургтеплоэнерго" (ПТЭ), которая снабжает теплом жителей и предприятия Питкярантского, Сортавальского, Олонецкого и Лахденпохского районов Карелии, покрывает свои судебные издержки за счёт увеличения тарифов.
Используя действующую в регионе двухуровневую систему тарифов: один для населения, другой — "экономически обоснованный" — для остальных потребителей, энергетики покрывают те убытки, которые понесли в результате недавних судов, заявили эксперты изданию karelinform.ru.
Контрольно-счетная палата и Федеральная антимонопольная служба установили, что ПТЭ необоснованно завышала тарифы, и это подтверждается решением суда. Специалисты предполагают, что компания включила 56 миллионов рублей убытков в "экономически обоснованный тариф", а значит все издержки предприятия покрывают местные бюджеты, юрлица и индивидуальные предприниматели.
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