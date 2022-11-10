Энергетики в Карелии покрывают свои судебные издержки за счёт роста тарифов

Специалисты уверены, что ООО "Петербургтеплоэнерго" (ПТЭ), которая снабжает теплом жителей и предприятия Питкярантского, Сортавальского, Олонецкого и Лахденпохского районов Карелии, покрывает свои судебные издержки за счёт увеличения тарифов.

Используя действующую в регионе двухуровневую систему тарифов: один для населения, другой — "экономически обоснованный" — для остальных потребителей, энергетики покрывают те убытки, которые понесли в результате недавних судов, заявили эксперты изданию karelinform.ru.

Контрольно-счетная палата и Федеральная антимонопольная служба установили, что ПТЭ необоснованно завышала тарифы, и это подтверждается решением суда. Специалисты предполагают, что компания включила 56 миллионов рублей убытков в "экономически обоснованный тариф", а значит все издержки предприятия покрывают местные бюджеты, юрлица и индивидуальные предприниматели.