Поездка губернатора Беглова в Узбекистан обошлась бюджету в 40 млн рублей

Поездка губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Узбекистан обошлась городскому бюджету в 40 миллионов рублей. Как отмечают авторы телеграм-канала "Невский Дозор", даже волна негодования в СМИ и социальных сетях не способна остановить градоначальника, ведь любовь к роскоши у него в крови, а экономить Северная столица будет на чем угодно, но только не на "хотелках" губернатора.

С понедельника, 7 ноября, губернатор Беглов находится в Узбекистане в рамках рабочего визита. Ранее Александр Дмитриевич призывал отказаться от "хотелок" и экономить каждый рубль в связи с тем, что у Петербурга появились "дополнительные расходы" на поддержку новых субъектов Российской Федерации. Однако, по информации ряда источников, поездка градоначальника с делегацией в Ташкент обошлась городскому бюджету в 40 миллионов рублей, что вряд ли можно назвать экономным расходованием государственных средств.

"При удобном случае губернатор Петербурга напоминает — надо экономить каждый рубль. Видимо, самого Беглова это не касается и экономить бюджетные деньги он как не собирался, так и не собирается. Поездка губернатора с делегацией в солнечный Узбекистан обошлась городскому бюджету в 40 миллионов рублей. Выходец из не менее солнечного Баку губернатор Санкт-Петербурга предпочитает сорить деньгами в далеко не лучший экономический период", — пишет телеграм-канал "Невский Дозор".

Авторы паблика отмечают, что любовь к роскошной жизни Александра Дмитриевича известна общественности давно. Например, именно с приходом Беглова путешествия политической элиты Санкт-Петербурга на бизнес-джетах стали нормой. Так, в прошлом году перелет петербургской делегации в Сербию на самолете Legacy 600 тоже "влетел в копеечку" городской казне, но волна негодования в СМИ и социальных сетях не останавливает градоначальника. Администраторы канала констатируют, что любовь к роскоши у Беглова в крови, а экономить Северная столица будет на чем угодно, но только не на "хотелках" губернатора.