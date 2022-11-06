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Беглов не справился с уборкой первого снега в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Коммунальные предприятия Северной столицы оказались не готовы к первому снегу, выпавшему 6 ноября, несмотря на заверения губернатора Александра Беглова и предупреждения синоптиков. В очередной раз приход зимы стал "неожиданностью" для Смольного. Пока речь не идет о больших сугробах, но на улицах мегаполиса не видно активной работы спецтехники, закупкой которой хвастали в городском Комитете по благоустройству, ни дворников. При таком начале зимнего сезона сохраняется риск повторения прошлогоднего снежного коллапса, создавшего множество проблем автолюбителем и пешеходам.

В социальных сетях петербуржцы публикуют фотографии первого выпавшего снега, на которых видно, что автомобильные дороги покрыты слоем осадков. При этом работающей снегоуборочной техники горожане не заметили. Это может создать проблемы для владельцев автомобилей, поскольку на неубранных транспортных магистралях повышается риск возникновения аварийных ситуаций.

 

Согласно данным интерактивной карты на сайте Смольного, на текущий момент на улицах Петербурга работает лишь 113 единиц снегоуборочной техники. Судя по всему, Комблаг оказался не готов к выпадению первого снега. Стоит отметить, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале предупреждал о том, что в воскресенье, 6 ноября, в первой половине атмосферный фронт принесет осадки в виде мокрого снега.

 

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга ранее неоднократно заявлял о полной готовности города к зимнему сезону. Впрочем, осенью минувшего года градоначальник так же рапортовал о готовности коммунальных предприятий к выпадению снега, однако череда снежных циклонов, обрушившихся на Северную столицу в конце ноября буквально парализовали движение транспорта в мегаполисе. Непросто передвигаться по неубранным улицам было также пешеходам. В связи с острым дефицитом работников ручного труда, тротуары и внутриквартальные территории долгое время были завалены сугробами. Кроме того, с приходом зимы резко возросло количество ДТП и автомобильных аварий.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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