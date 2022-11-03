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Губернатор Ростовской области обсудил в Минске приоритеты в развитии отношений

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Делегация Ростовской области под руководством губернатора региона Василия Голубева посетила с официальным визитом Белоруссию. Программа двухдневного визита отличалась разнообразием.

Василий Голубев
 

Губернатор донского региона проявил особый интерес к промышленным площадкам. В частности, к работе индустриального парка "Великий камень", который специализируется на высокотехнологичном и экологически чистом производстве. На индустриальной площадке, где создана мощная инженерная инфраструктура, были запущены довольно крупные инвестпроекты. Сейчас в парке обосновались уже около сотни резидентов. Наибольшей популярностью пользуются проекты, направленные на производство телекоммуникационного оборудования и различных инновационных материалов, в том числе для транспорта и строительной отрасли. Василий Голубев отметил, что необходимо учесть при развитии индустриальных парков на Дону опыт соседей и внимательно изучить ценные наработки.

Делегация также ознакомилась с работой компании "Камволь", которая специализируется на производстве высококачественных тканей. Продукция компании поставляется в том числе и в Россию.

Также в Минске состоялась встреча Василия Голубева с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Беларусь Борисом Грызловым, на которой донской губернатор рассказал об экспортном потенциале региона, особо отметив важность развития партнёрства с братской республикой в научно-технологической сфере, также особый интерес для взаимодействия представляют импортозамещение, ЖКХ и строительство.

Василий Голубев с гордостью отметил, что ни пандемия, ни трудности с логистикой не помешали активному торгово-экономическому взаимодействию. За 2021 год внешнеторговый оборот вырос почти на 27%, экспорт из Ростовской области в Белоруссию — на 41%, импорт — на 17%. Также до конца года будет подготовлен новый план совместных мероприятий по развитию партнёрства.

В последний день официального визита делегации, 3 ноября, состоялась в Минске встреча губернатора с президентом Белоруссии, в ходе которой Александр Лукашенко высоко оценил развитие отношений страны с российским регионом.

"За 8 месяцев этого года мы наторговали на 420 млн долларов, и это 30% прироста к уровню 2021 года. Конечно, это неплохой показатель, но с учётом ситуации есть к чему стремиться. Как по перестраиванию производственных цепочек, так и по переориентации товарных и транспортных потоков в условиях западных санкций", — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии привёл в пример "Ростсельмаш", которому производители сельхозтехники из Гомеля помогли с комплектующими. Также Лукашенко назвал Ростовскую область "успешной губернией", поскольку регион обеспечивает продовольственную безопасность России. Он также надеется на более активное взаимодействие в сфере АПК. Белоруссия, по словам Лукашенко, со своей стороны готова поделиться не только опытом, но и технологиями, а также семенами и рассадой.
Василий Голубев отметил, что донские компании тоже готовы к более тесному взаимодействию с белорусскими партнёрами.

"Мы увидели рост во взаимной торговле — как в экспорте, так и в импорте. Но увидели и то, что далеко не всё еще сделано, особенно в экспорте. Мы вчера на заседании рабочей группы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне. Очень большое поле для взаимодействия, вы правы, и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства", — заявил донской губернатор на встрече с Лукашенко.

Учитывая мощный научно-технический и индустриальный потенциал Ростовской области и Белоруссии, обмен инновационными разработками и совместная исследовательская деятельность будут только способствовать успешному взаимовыгодному развитию.

В заключительной части визита состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили губернатор Василий Голубев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Новое соглашение, по мнению губернатора, выведет на новый уровень партнёрство региона с Белоруссией.

"Прежний договор был заключён два десятилетия назад. Этот период был очень результативным. Все эти годы мы взаимодействуем по самым разным направлениям, а главное — нас объединяют общая история и общие ценности. Сегодня мы подписываем соглашение, которое будет учитывать современные реалии, в том числе изменившееся за два десятилетия законодательство, и послужит развитию наших отношений на новом уровне", — отметил Голубев.

Головченко подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в более тесном взаимодействии в самых разных сферах.

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Автор: Ирина Гусакова
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