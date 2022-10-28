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Спортивный кластер открылся в парке "Покровское-Стрешнево"

Россия » Центр » Москва

В парке "Покровское-Стрешнево" построили современный спортивный кластер. Он расположился на месте старых гаражей.

Спортивный кластер открылся в парке "Покровское-Стрешнево"

На его территории обустроили скейт-парк, площадку с многофункциональным тренировочным комплексом, спортивно-игровую площадку для детей, столы для игры в пинг-понг и пространства для стритбола и панна-футбола.

Скейт-парк особая достопримечательность кластера. Этот объект разработали в соответствии с рекомендациями Международной федерации скейтбординга. Он оборудован так, что подойдет, как для начинающих скейтбордистов, так и для опытных спортсменов. Кроме того, удалось сохранить все деревья. Их органично вписали в ландшафт паркового пространства.

Для любителей силовых упражнений создали спортплощадку с многофункциональным тренировочным комплексом. Здесь есть рукоходы, турники и рукоятки для выполнения подтягиваний.

Рядом установлены тренажеры для кроссфита — тренировок, включающих в себя элементы интервальных упражнений высокой интенсивности. Уникальным объектом стал и скалодром.

Для детей также предусмотрели возможность заниматься здесь спортом.

На площадке есть комплексы для лазанья и тренировок, элементы для балансировки, полоса препятствий и батуты.

На территории спорткластера провели дополнительные работы по озеленению. А рядом установили парковку на 89 машино-мест.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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