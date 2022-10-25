Село Муром Белгородской области покинули 70 процентов жителей

Из населённого пункта Муром Белгородской области уехали 70 процентов жителей. Об этом пишет bel.ru, ссылаясь на руководителя Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова.

По его словам, граждане также покидают село Шебекино, которое подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Он отметил, что жители находятся в пунктах временного размещения (ПВР), оборудованных на территории Старого Оскола.

Как пояснил Чесноков, в ПВР остаются 150 человек, в том числе 47 несовершеннолетних.

Глава горокруга добавил, что в общей сложности здесь могут остановиться 300 переселенцев. При этом он подчеркнул: в Старом Осколе есть и другие пункты временного размещения.

Для жителей сёл Шебекино и Муром в ПВР организовано горячее питание. Граждане получают поддержку от специалистов управления образования, соцзащиты и медицинских учреждений.

Чесноков призвал сделать проживание переселенцев во временных пунктах максимально комфортным.