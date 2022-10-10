Вильфанд: в некоторые российские регионы пришла "настоящая зима"

"Настоящая зима" с отрицательной дневной и ночной температурой наблюдается в нескольких регионах РФ, заявили в Гидрометцентре.

По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, Магаданская область, Якутия, Камчатка и Хабаровский край уже столкнулись с холодной погодой.

"По-настоящему зима установилась", — подчеркнул он в интервью ТАСС.

При этом Вильфанд уточнил, что жителей Якутии в ближайшее время ожидают сильные метели.