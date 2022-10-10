"Настоящая зима" с отрицательной дневной и ночной температурой наблюдается в нескольких регионах РФ, заявили в Гидрометцентре.
По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, Магаданская область, Якутия, Камчатка и Хабаровский край уже столкнулись с холодной погодой.
"По-настоящему зима установилась", — подчеркнул он в интервью ТАСС.
При этом Вильфанд уточнил, что жителей Якутии в ближайшее время ожидают сильные метели.
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