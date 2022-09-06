В московских школах открылись авиастроительные, космические и спортивные классы

В 2022/23 учебном году в московских школах появилось сразу три новых направления предпрофессионального образования. В 29 школах столицы открылись космические и в девяти — авиастроительные классы. Еще в восьми образовательных организациях начали работать спортивные классы, сообщает газета "Мой район".

Кроме того, в Москве значительно увеличилось количество классов по уже не первый год существующим направлениям: инженерных, кадетских, медицинских, педагогических, предпринимательских, ИТ- и медиаклассов.

"За последние 10 лет московское образование прошло большой путь. Мы научились быть первыми и эффективными. Но столичным школам еще есть куда стремиться и над чем работать. У нас имеется все для успешного решения задач по дальнейшему повышению качества образования: профессиональные кадры, современная материально-техническая база, постоянная и мощная поддержка города наших начинаний по всем направлениям. Еще одна наша важная обязанность — помочь ребятам стать гражданами и горожанами, почувствовать свою сопричастность к развитию страны и города. У нас нет только одного — права подвести наших ребят: с нашей помощью они должны стать конкурентоспособными для продолжения своей образовательной и профессиональной траектории", — рассказал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Также в новом учебном году в Москве открылось 29 школ и дошкольных зданий, а на 200 пришкольных территориях прошли работы по благоустройству.