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У станции Внуково МЦД-4 стартовали работы по благоустройству

Россия » Центр » Москва

Новые тротуары, современное освещение, много зелени, а главное, удобный и безопасный маршрут от жилых домов до станции Внуково МЦД-4 планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

У станции Внуково МЦД-4 стартовали работы по благоустройству

Специалисты должны привести в порядок участок Внуковского шоссе между домами 25-41 от улицы Писательские Дачи до автодороги между Минским и Боровским шоссе, а также внутренний проезд к жилой застройке. Вблизи новой станции сделают пешеходные переходы с опорами контрастного освещения. А на пересечении Внуковского шоссе и улицы Григория Александрова появится светофор. Сейчас для безопасности пешеходов и водителей установлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры.

"Главная задача — сделать комфортный маршрут к новой станции, проект благоустройства этой территории разрабатывался с учетом увеличения пассажирского и пешеходного потоков. Воздушные кабельные линии уберем под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, выполним реконструкцию существующей системы водостока, расширим тротуары, заменим асфальтобетонное покрытие на проезжей части, обустроим парковки", — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Планируется модернизация системы освещения, в районе появится около 60 современных фонарей с энергосберегающими светильниками. А для того, чтобы не возникло проблем с электроснабжением, построят блочный распределительный пункт.

До конца 2022 года должны завершиться все основные работы.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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