В Совфеде пригрозили НАТО мясорубкой при попытке "забрать" Калининград

Попытки стран, которые входят в Североатлантический альянс "забрать" Калининград у России обернутся для них мясорубкой, сообщает РБК со ссылкой на первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

"Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьёзно попадёт в эту мясорубку", — заявил парламентарий.

При этом он выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. Европейски союз уже пошёл на исключения из антироссийских санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.

Ранее бывший глава МВД Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.

Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ответные меры Москвы на запрет товаров в Калининградскую область будут очень жёсткими. "Прибалтийские соседи", по словам политика, "предприняли вражеские действия".