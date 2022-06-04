Героям России положена дополнительная ежемесячная денежная выплата

Отдельным категориям россиян полагается дополнительная ежемесячная денежная выплата, сообщает "Прайм" со ссылкой на главу комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксану Старожильцеву.

По её словам, к таким категориям граждан относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т. д. Кроме того, речь идёт о пострадавших от воздействия радиации, героях Труда, России и СССР, кавалерах ряда орденов.

Как отмечает юрист, на автоматическое начисление денежной выплаты могут рассчитывать только те, кто получают пенсию по инвалидности, остальные должны обратится в Пенсионный фонд России или МФЦ с подачей соответствующего заявления.

К социальным ежемесячным денежным выплатам можно отнести и выплаты, предусмотренные для россиян, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

Размер выплаты — 1200 рублей ежемесячно.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский объяснил, как происходит повышение пенсий у работающих граждан преклонного возраста. Он подчеркнул, что в повышении пенсии главную роль играют дополнительные взносы, отчисляемые работающим гражданином в пенсионную систему.