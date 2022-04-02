В Роскомнадзоре заявили, что в случае если YouTube удалит противоправный контент, у ведомства не будет никаких оснований для введения новых мер.
Так, в сообщении Роскомнадзора говорится, что применение новых мер по сути напрямую зависит от администрации видеохостинга. В ведомстве также отметили, что YouTube регулярно блокирует каналы российских СМИ, как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов.
Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что YouTube встал на тропу открытой войны с Россией.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.