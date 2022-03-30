Москва поможет молодёжи реализовать идеи по развитию города

В столице запустили молодежный проектный акселератор "Округа". Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, предложить свои идеи по развитию города смогут старшеклассники, студенты вузов и колледжей, активисты и волонтеры. Лучшие инициативы будут реализованы.

"Проектный акселератор предусматривает несколько этапов. До конца апреля участники встречаются с наставниками, которые делятся своим опытом создания и продвижения командных проектов. Затем они примутся за разработку своих собственных идей. Важно, что инициативы будут исходить от молодежи, а значит, ответят на ее самые актуальные запросы", — сказала Наталья Сергунина.

До конца июня конкурсантам предстоит проработать и защитить свои проекты. 27 июня на День молодежи будут объявлены победители. Их идеи реализуют в течение полугода.

Встречи и мероприятия проектного офиса пройдут на базе 11 образовательных площадок в разных округах Москвы. Жители Троицкого и Новомосковского административных округов будут работать вместе.