В московских школах пройдут интенсивы по основам предпринимательства

В марте более чем в 150 столичных школах начался новый поток проекта "Бизнес-уик-энд. Старт". Это бесплатная образовательная программа по основам предпринимательства для старшеклассников от 16 до 18 лет. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, после обучения участники смогут представить свои идеи экспертам на конкурсе и открыть собственное дело.

"Наставники программы помогают молодым людям разрабатывать идеи, определять стратегию развития и запускать бизнес. Проект стартовал в 2020 году. За это время во вводных тренингах приняли участие более 50 тысяч школьников, свыше двух тысяч из них прошли полное обучение", — рассказала Наталья Сергунина.

В этом году участники программы впервые будут работать в трех направлениях предпринимательства: креативном, технологическом и устойчивом развитии. Проекты разрабатываются командами от трех до пяти человек в течение трех месяцев.

Сначала подростки проходят интерактивные мастер-классы — занятия в игровом формате. Они берут на себя роль антикризисных менеджеров небольших компаний или стартапов. Их задача — улучшить показатели по товару. В качестве кейсов взяты реальные задачи. После этого школьники переходят в наборный модуль — групповые встречи с наставниками для более детального погружения в программу. Там их, в частности, знакомят с лучшими предпринимательскими практиками и рассказывают им о поиске и формировании креативной идеи.

Затем ребята смогут немного отдохнуть на фестивале "Старт", который пройдет в этом году впервые. На нем подведут итоги групповых встреч с наставниками, а также презентуют программу образовательного модуля.

Те команды, которые решат более глубоко погрузиться в предпринимательство, могут перейти в образовательный модуль. Там их тоже ждет активная работа в формате встреч с наставниками и выполнение домашних заданий. По итогам обучения все желающие смогут принять участие в конкурсе, где они презентуют экспертам разработанные ими проекты. Затем у выпускников появится возможность зарегистрировать свое дело и при желании продолжить обучение на более продвинутом уровне, развивая свой бизнес.

Следующий поток программы "Бизнес-уик-энд. Старт" запланирован на начало нового учебного года.