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Автор Ольга Лазарева

Петербург погряз в отходах из-за реформы Беглова

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Более 5,6 тыс. жалоб на спровоцированное перебоями с вывозом отходов неудовлетворительное состояние контейнерных площадок скопилось к 22 января на портале "Наш Петербург". К началу года таких обращений было меньше в пять раз.

Петербуржцы жалуются, что отходы не вывозятся неделями. Заниматься этим с 1 января должен региональный оператор по обращению с ТКО АО "Невский экологический оператор" (НЭО). Но предприятие не справляется с этой задачей.

Огромное число обращений на портале "Наш Петербург" стало маркером провала мусорной реформы, ответственность за реализацию которой несет губернатор Александр Беглов, сообщает RuNews24. Причинами сложившейся ситуации издание называет дезорганизацию и личные интересы приближенных градоначальника в мусорной сфере.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
жкх вывоз мусора санкт-петербург
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