Технополис "Москва" занял первую строчку в рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России высоко оценил достижения технополиса "Москва" в формировании благоприятных условий для притяжения новых инвестиций. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столичная ОЭЗ заняла в нём первую строчку.

Данный рейтинг подводит итоги работы 27 особых экономических зон в 2020 году. Его эксперты оценивают ОЭЗ по различным критериям, в числе которых наличие стратегии устойчивого развития, приверженность принципам экологического производства и медиа активность.

"Анализируя деятельность особой экономической зоны Москвы, эксперты высоко оценили созданные здесь условия для предпринимательской деятельности, развитую инфраструктуру, наличие земельных ресурсов. Важным критерием стала инвестиционная активность резидентов, которые увеличили вложения в свои проекты по итогам 2020 года на 30%, до 8,9 млрд рублей", — добавил Владимир Ефимов.

В 2020 году ОЭЗ Москвы активно развивала инфраструктуру своих площадок и реализовывала проекты по улучшению cервиса. Так, для локализации предприятий с компактным размещением производственных мощностей был реализован проект инновационно-лабораторных промышленных корпусов. В активную фазу вошло строительство объектов индустриального парка Руднево, который скоро войдёт в экосистему столичной ОЭЗ. Также в прошлом году была запущена платформа по подбору подходящих вакансий и стажировок на предприятиях технополиса.

"Заслуженный успех технополиса "Москва" является убедительным ответом всем тем многочисленным критикам особых экономических зон, которые требуют от них быстрой отдачи. Во всём мире такие механизмы требуют времени для формирования необходимой инфраструктуры и привлечения резидентов. Зато потом можно получить многократную отдачу на потраченные ресурсы. И в последнее время мы видим как раз такой стремительный рост показателей московской ОЭЗ", — отметил управляющий партнёр компании "Финансовый и организационный консалтинг" Моисей Фурщик.