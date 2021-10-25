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Познер поддержал Путина в вопросах вакцинации против COVID-19

Россия

Известный российский журналист Владимир Познер поделился своим мнением о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Так, он выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19, об этом журналист написал на своем сайте "Познер Online".

Познер поддержал Путина в вопросах вакцинации против COVID-19

Журналист отметил, что при этом вакцинация не должна быть принудительной на уровне законодательства. То есть, по его мнению, в стране следует создать такие условия, при которых жизнь без прививки будет тяжёлой.

Таким образом, Познер частично солидарен с позицией российского лидера Владимира Путина. Президент РФ придерживается мнения, что обязательная вакцинация приведёт к тому, что граждане начнут покупать липовые справки о прививке. 

"Какие-то люди, конечно, будут покупать, и какие-то будут, конечно, продавать, я имею в виду QR-коды, это так, но таких будет все-таки гораздо меньше того количества, которые предпочтут вакцинироваться", — ответил Познер Путину на своем сайте.

Ранее журналист говорил, что в отношении россиян, уклоняющихся от вакцинации против COVID-19, следует принять самые жёсткие меры. Кроме того, Познер поддерживает меры по созданию COVID-free ресторанов.

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Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова
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