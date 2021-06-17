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В Кремле пообещали не вводить тотальную вакцинацию от COVID-19

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не намерены вводить обязательную вакцинацию от коронавируса по всей стране. Он отметил, что решения глав некоторых регионов связаны с резким повышением заболеваемости COVID-19.

В Кремле пообещали не вводить тотальную вакцинацию от COVID-19

Песков уточнил, что главы регионов обладают особыми полномочиями на время пандемии и руководствуются инструкциями санитарных служб.

"Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации", — приводит "РИА Новости" слова Пескова.

Ранее власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. 17 июня подобное решение было принято в Сахалинской области.

"Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента, это не тотальная вакцинация населения", — говорит Песков.

Pravda.Ru сообщала, что обязательной вакцинации могут быть подвержены некоторые категории граждан в Крыму.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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