В Кремле пообещали не вводить тотальную вакцинацию от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не намерены вводить обязательную вакцинацию от коронавируса по всей стране. Он отметил, что решения глав некоторых регионов связаны с резким повышением заболеваемости COVID-19.

Песков уточнил, что главы регионов обладают особыми полномочиями на время пандемии и руководствуются инструкциями санитарных служб.

"Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации", — приводит "РИА Новости" слова Пескова.

Ранее власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. 17 июня подобное решение было принято в Сахалинской области.

"Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента, это не тотальная вакцинация населения", — говорит Песков.

Pravda.Ru сообщала, что обязательной вакцинации могут быть подвержены некоторые категории граждан в Крыму.