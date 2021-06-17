Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не намерены вводить обязательную вакцинацию от коронавируса по всей стране. Он отметил, что решения глав некоторых регионов связаны с резким повышением заболеваемости COVID-19.
Песков уточнил, что главы регионов обладают особыми полномочиями на время пандемии и руководствуются инструкциями санитарных служб.
"Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации", — приводит "РИА Новости" слова Пескова.
Ранее власти Москвы и Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. 17 июня подобное решение было принято в Сахалинской области.
"Они используют особые полномочия, они им делегированы указом президента, это не тотальная вакцинация населения", — говорит Песков.
Pravda.Ru сообщала, что обязательной вакцинации могут быть подвержены некоторые категории граждан в Крыму.
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