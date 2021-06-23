Познер призвал к жёстким мерам в отношении непривитых россиян

В отношении россиян, уклоняющихся от вакцинации против COVID-19, следует принять самые жёсткие меры. Такое мнение в эфире "Радио 1" выразил журналист Владимир Познер.

"Я считаю, что нужно жёстко поставить вопрос. Это не вопрос выбора, на мой взгляд. В отличие от президента Путина, который считает, что это дело каждого человека. Потому что на лечение людей, которые это игнорируют, уходят и мои деньги. Поэтому я за абсолютные жёсткие меры в этом вопросе", — пояснил свою позицию Познер.

Журналист поддержал меры по созданию COVID-free ресторанов.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Радио 1" раскритиковал введение жёстких мер в отношении непривитых граждан. Политик считает, что нужно проводить разъяснительную работу с населением. Это более эффективный метод, способствующий вакцинации граждан.

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