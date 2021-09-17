Владимир Путин собирается принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент будет голосовать на электронном голосовании", — приводит РИА Новости слова Песков.
В Кремле заверили, что своевременно сообщат, в какой из дней Владимир Путин решит принять участие в голосовании.
Ранее Дмитрий Песков сообщил о самочувствии Владимира Путин. В частности, пресс-секретарь отметил, что президент, находясь на самоизоляции, чувствует себя хорошо.
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