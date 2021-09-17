Почти 60% россиян положительно отзываются о работе Путина

Порядка 60% россиян положительно отзываются о работе лидера страны Владимира Путина. Такие данные опубликовал фонд "Общественное мнение".

Во время опроса специалисты фонда предлагали жителям различных субъектов России ответить на вопрос:

"Считаете ли вы, что президент Владимир Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?".

Оказалось, что 59% респондентов поддерживают главу РФ. По их мнению, он выполняет все задачи, которые предусматривает его высокая должность. Вместе с тем 24% опрошенных заявили о плохой работе президента. Ещё 17% россиян затруднились с точным ответом.

Добавим, что исследование проводилось 10-12 сентября 2021 года в 207 населённых пунктах России. В общей сложности в нём поучаствовали 1500 человек. При этом эксперты отмечают: статистическая погрешность опроса не должна превышать 2,5%.

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