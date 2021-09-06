"Аэрофлот" отстранил от полётов пилотов от отказа от вакцинации

В компании "Аэрофлот" заявили об отстранении шестерых пилотов от управления воздушными судами из-за того, что они отказались сделать прививки от коронавируса.

Сейчас все шестеро находятся в отпуске, заявил представитель авиакомпании Михаил Демин.

По его словам, в компании 2,3 тысячи пилотов, шестеро из них отстранены от полётов по причине отказа от прививок от коонавирусной инфекции.

По данным Шереметьевского профсоюза лётного состава, заявления об отказе были направлены генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову президентом профсоюза Игорем Дельдюжовым.

Он уточнил, что, несмотря на то, что среди персонала была проведена работа по профилактике распространения коронавирусной инфекции, некоторые сотрудники отказались прививаться.

Дельдюжов отметил, что заявление в профсоюзную организацию подали десять летчиков, после чего их начали отстранять от работы.

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