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Браконьеры продавали за границу краснокнижных тигров по частям

Россия » Дальний Восток

В Приморье двое браконьеров продавали части тел амурских тигров за границу. Согласно информации УФСБ России по Приморскому краю, предприимчивые "охотники" убивали краснокнижных животных и торговали частями тел. Большая доля "заказов" приходила из-за границы.

Браконьеры продавали за границу краснокнижных тигров по частям

Промышляли таким бизнесом задержанные несколько лет. Попались браконьеры при попытке сбыть дериваторы редких животных. За незаконную добычу краснокнижных тигров злоумышленникам грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Придётся заплатить и штраф — около 2 миллионов рублей, передают РИА Новости.

В июне двух браконьеров из Амурской области осудили на пять лет за убийство тигра. Мужчины в ходе незаконной охоты заметили краснокнижное животное, выстрелили в него и оставили в лесу. Вернувшись утром обнаружили, что тигр ещё жив, и добили его. Они также заплатили штраф более 2 млн рублей в счёт возмещения вреда.

Для справки

Амурского тигра внесли в список запрещённых для охоты животных в середине 20-го века. Причиной стало сокращение популяции, тогда на территории страны осталось всего 30 особей. К 1990 году популяция выросла до 400 особей. Сейчас специалисты насчитывают около 600 животных.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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