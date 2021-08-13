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В Москве массово выдворяют мигрантов

Россия

Юристы сообщили, что в Москве готовятся массовые выдворения мигрантов. Иностранцы совершают административные правонарушения по статьям о мелком хулиганстве. Об этом рассказали эксперты «360».

В Москве массово выдворяют мигрантов

Юрист правозащитной организации «Тонг жахони» Валентина Чупик сообщила о начале кампании по массовой депортации трудовых мигрантов.

В июне этого года президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на депортацию. Согласно документу, иностранный гражданин мог находиться в России до 90 дней с даты снятия временных ограничений.

Однако эксперты заявили, что мигранта все же можно депортировать, если он нарушил закон. Например, за правонарушение по статье о мелком хулиганстве иностранец может быть выдворен из страны.

Председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов в беседе с «360» рассказал, что с такими жалобами не сталкивался. По мнению эксперта, властям невыгодно выдворять мигрантов при их дефиците.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК заявил, что в столице возник дефицит рабочей силы.

Летом в Москве увеличилось число массовых драк с участием трудовых мигрантов. В июле в Кузьминках произошла массовая потасовка. Правоохранители задержали 102 человека – выходцев из Средней Азии. Им был назначен штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей либо 15 суток ареста. По решению суда иностранцев выдворили из России.

Ранее литовские власти обвинили Белоруссию в удержании силой мигрантов, сообщает Telegram-канал Baltnews. Поясняется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует мигрантов для получения политических выгод.  

Как пишет CNN в Евросоюз через Литву перебираются иракцы. По мнению издания, среди них могут быть террористы.

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В Москве массово выдворяют мигрантов
Автор: Владан Джурич
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