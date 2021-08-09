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Автор Антон Куликов

В Россию предлагают не пускать иностранцев за нападения на русских. Это реально?

Политика

Депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию тем иностранцам, которые нападают на русскоговорящих людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Россию предлагают не пускать иностранцев за нападения на русских. Это реально?

Не пускать в Россию

Поводом стала история, которая произошла 2 августа в Бишкеке. Там в одном из детских центров девушка заговорила с клиентом на русском. В ответ он начал её оскорблять, а затем бросил в лицо калькулятор. Приехавшая полиция задержала мужчину, но, как оказалось, ненадолго. Он снова вернулся и взялся за старое.

Вячеслав Володин напомнил, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции республики. Спикер также отметил, что дал поручение профильному комитету взять под личный контроль ситуацию с нападением на девушку.

В начале июня в той же Киргизии группа детей во время спортивных сборов избила девятилетнего мальчика, который оказался единственным русским и православным среди участников сборов. Та история тоже имела большой резонанс. В защиту мальчика выступил патриарх Кирилл.

Родители избивших мальчика детей и тренер принесли извинения. Но вопрос — окажется ли этого достаточно, чтобы подобное не повторялось?

И ввести визовый режим

А вот лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и вовсе предложил ввести визовый режим с "южными соседями".

"Посмотрите, что творится. Уже почти каждый день в новостных сводках появляется информация о массовых побоищах мигрантов. На сей раз 40 гостей из Средней Азии в Мытищах устроили разборки со стрельбой", — указал он.

По мнению Миронова, мигранты фактически отнимают работу у миллионов российских граждан, соглашаясь работать за копейки.

"Чтобы навести порядок внутри страны, надо начать с наведения порядка на границе. Введение визового режима для стран Средней Азии — самый верный шаг", — подчеркнул Миронов.

Стоит заметить, что в исполнительной власти говорят о том, что Россия в настоящее время нуждается в мигрантах. В конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о расчёте на то, что правительство упростит процедуру завоза трудовых мигрантов на стройки в ближайший месяц. Так что предложение Сергея Миронова едва ли имеет шансы на воплощение в жизнь.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы мигранты сергей миронов марат хуснуллин вячеслав володин
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