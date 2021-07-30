Забавные изображения динозавров на улицах заинтересовали жителей Жуковского

На заборах, гаражах, трансформаторных станциях и даже заброшках Жуковского появились динозавры.

Забавных существ изобразил местный художник Павел Суслов.

Он известен тем, что создаёт дома из холстов и живёт в них в тёплое время года. Кроме того, Павел — автор огромного количества зарисовок городской жизни и тихих спокойных пейзажей.

Павел с детства интересуется динозаврами.

"Спустя время перед дипломом во ВГИКе я сделал серию работ под названием "Последний день мезозойской эры". В процессе ее создания вспоминался Матисс, поэтому такие пятновые решения", — пояснил живописец.

Маленькие жители Жуковского активно интересуются нарисованными динозавриками. Для ребят это настоящая иллюстрированная энциклопедия вымерших животных. По изображениям они пытаются идентифицировать обитавших в мезозойскую эру динозавров, вспоминая их названия, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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