В Петербурге запретили аниме "Акира" с 24 кадрами в секунду

В Петербурге состоялось очередное заседание суда по поводу опасного влияния японских аниме на детскую психику. В этот раз решение по иску прокурора вынес суд Фрунзенского района.

"В сюжете аниме в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в Японии возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, решит все проблемы страны, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск прокуратуры был удовлетворен. Суд запретил мультсериал "Акира", в котором говорится о сверхчеловеке, призванном помочь решить все проблемы Японии.

Также суд запретил аниме "Эльфийская песнь", "Токийский гуль" и "Тетрадь смерти".

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