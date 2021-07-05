EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Ветеран "Альфы": "Думаю, что России предстоят тяжёлые времена"
"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии
Юлия Меньшова поделилась своими чувствами после смерти отца
О чём новый премьер-министр Израиля говорил с Путиным
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США
Не распробовали: российский "закон о шампанском" вызвал недовольство ЕК

В Петербурге запретили аниме "Акира" с 24 кадрами в секунду

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге состоялось очередное заседание суда по поводу опасного влияния японских аниме на детскую психику. В этот раз решение по иску прокурора вынес суд Фрунзенского района.

"В сюжете аниме в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. А в Японии возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, решит все проблемы страны, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск прокуратуры был удовлетворен. Суд запретил мультсериал "Акира", в котором говорится о сверхчеловеке, призванном помочь решить все проблемы Японии.

Также суд запретил аниме "Эльфийская песнь", "Токийский гуль" и "Тетрадь смерти".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ АНИМЕ | СПИСОК АНИМЕ КОТОРЫЕ ЗАПРЕТИЛИ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ | ТОП ЗАПРЕТНЫХ АНИМЕ
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
В Петербурге запретили аниме "Акира" с 24 кадрами в секунду
Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве
Собчак высказалась о скандале с ЛГБТ-рекламой "ВкусВилл"
В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Ветеран "Альфы": "Думаю, что России предстоят тяжёлые времена"
"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии
Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком"
Почему власти не спасают россиян от нищеты
Юлия Меньшова поделилась своими чувствами после смерти отца
New York Times: США можно, русским - нельзя
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников